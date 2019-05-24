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Украинский кризис ,  
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Тимошенко сочла недопустимым проведение референдума о мире с Россией

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1» заявила, что проведение референдума о заключении мира с Россией недопустимо.

«Референдум — это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить», — пяснила она.

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По словам Тимошенко, проведение референдума на эту тему недопустимо на фоне того, что происходит в Донбассе.

При этом она отметила, что для развития Украины необходимо добиться мира на востоке страны. Для этого, по мнению Тимошенко, нужна сильная армия, ужесточение антироссийских санкций и ведение правильных переговоров на международном уровне.

21 мая глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что подобные инициативы являются личным делом Киева.

Теги: Юлия Тимошенко, референдум, мирный договор, Украина
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