Тимошенко сочла недопустимым проведение референдума о мире с Россией

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в программе «Право на власть» на телеканале «1+1» заявила, что проведение референдума о заключении мира с Россией недопустимо.

«Референдум — это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить», — пяснила она.

По словам Тимошенко, проведение референдума на эту тему недопустимо на фоне того, что происходит в Донбассе.

При этом она отметила, что для развития Украины необходимо добиться мира на востоке страны. Для этого, по мнению Тимошенко, нужна сильная армия, ужесточение антироссийских санкций и ведение правильных переговоров на международном уровне.