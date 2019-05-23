На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства. Обращение зарегистрировано 22 мая, на момент написания этого материала (12:00 мск) оно набрало почти 12 тыс. подписей.

Автор петиции — Максим Безрук — считает, что первые действия и заявления Зеленского на посту президента разочаровывают избирателей. «Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти», — говорится в обращении.

В тексте говорится, что Зеленский не давал конкретных обещаний и политических ориентиров, однако после избрания и инаугурации, он «не может не иметь конкретного пути». Автор обращения заявил о «недопустимой ситуации», «когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом».

Владимир Зеленский был избран президентом по итогам второго тура выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, а его оппонент, предыдущий глава государства Петр Порошенко, — 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

