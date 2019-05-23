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Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства. Обращение зарегистрировано 22 мая, на момент написания этого материала (12:00 мск) оно набрало почти 12 тыс. подписей.

Автор петиции — Максим Безрук — считает, что первые действия и заявления Зеленского на посту президента разочаровывают избирателей. «Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти», — говорится в обращении.

В тексте говорится, что Зеленский не давал конкретных обещаний и политических ориентиров, однако после избрания и инаугурации, он «не может не иметь конкретного пути». Автор обращения заявил о «недопустимой ситуации», «когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом».

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Как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Фоторепортаж

Владимир Зеленский был избран президентом по итогам второго тура выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, а его оппонент, предыдущий глава государства Петр Порошенко, — 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
 

Теги: Владимир Зеленский, петиция, отставка, президент Украины
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