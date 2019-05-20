Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели

Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели

Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой — пройдут дожди и грозы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если сегодня мы ожидаем до плюс 23 градусов, то завтра уже до плюс 26 градусов. В четверг температура понизится и в дневные часы будет плюс 19–21, пройдут кратковременные дожди», — сказал он.

Синенков отметил, что похолодание продлится недолго, а разница в температуре не будет существенной, однако в течение недели погода будет меняться. «Может быть и солнце, может быть и дождик, то очень тепло, то немного прохладнее», — добавил он.

В Москве также возможны колебания атмосферного давления. Синоптики считают, что 20 мая оно будет на 5 мм выше нормы — 753 мм ртутного столба, но в течение недели будет постоянно снижаться, а к пятнице-субботе упадет примерно до 745 мм ртутного столба.