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Синоптики предупредили москвичей о грозе и ливне

В Москве во второй половине дня в четверг, 23 мая, пройдет кратковременный дождь, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, вечером ожидаются гроза и ливень.

Днем в столице будет облачно с прояснениями. «Температура воздуха поднимется до плюс 23–25 градусов в Москве, по области — 20–25 градусов тепла», — рассказал Тишковец.

О том, что в Москве на текущей неделе пройдут дожди и грозы, ранее предупредил специалист «Фобоса» Александр Синенков. Также он заявил, что 23 мая температура понизится по сравнению с остальными днями недели, однако похолодание продлится недолго.

Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели

Кроме того, сообщили в «Фобосе», атмосферное давление будет колебаться в течение недели, а к 24–25 мая понизится примерно до 745 мм ртутного столба.
 

Теги: погода, Москва, гроза, новости РБК
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