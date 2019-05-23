Россия договорилась направить военных в Конго

Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго (ДРК) Дени Сассу-Нгессо на переговорах в Москве договорились об отправке в ДРК российских военных. Информация о заключении соответствующего контракта опубликована на сайте Кремля.

«РИА Новости» со ссылкой на замминистра обороны Александра Фомина сообщило, что стороны также ведут переговоры о поставках оружия. «Мы ожидаем, что обращения поступят в наш адрес и о поставках новой техники. Она необходима», — пояснил чиновник.

Стороны подписали еще несколько соглашений, в частности, протокол о намерениях между ЛУКОЙЛом и Государственной нефтяной компанией Конго.

ДРК находится в числе африканских стран, где, по данным Bloomberg, есть бизнес-интересы у совладельца группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина. Агентство сообщало, что Пригожин стремится расширить свое влияние в республике.