Омубдсмен назвала абсурдом завышенный проходной балл для девочек в Перми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова назвала противоречащим нормам Конституции ситуацию в пермской гимназии № 4, где для девочек установили более высокий проходной балл, чем для мальчиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ситуация абсурдная — непонятно на какие документы, нормативные акты и иные правовые нормы опиралось руководство учебного заведения, распределяя проходной балл в зависимости от пола ребенка. Таким образом, следуя логике, можно предпочесть, например, голубоглазых кареглазым, или сказать, что не более такого-то роста, веса принимаются к зачислению», — сказала омбудсмен.

«Это противоречит нормам Конституции России, которая четко определяет равные права, равные возможности», — добавила она.

По данному факту ведутся проверки, уже проведены переговоры с директором школы, будут организованы встречи с родителями.