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Общество ,  
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В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования Перми из-за ситуации в гимназии №4, где установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек. По данным издания 59.ru, для поступления туда девочкам нужно набрать 69,1 балла, тогда как мальчикам достаточно 65,7 балла.

«Ни в федеральном, ни в региональном законодательстве нет норм, которые бы разрешали при приеме детей в школы устанавливать разные требования для девочек и мальчиков», — подчеркнула Денисова, назвав требования администрации школы странными.

Она посоветовала родителям, которые столкнулись с такой проблемой, подавать жалобу детскому омбудсмену или в департамент образования.

«У нас в стране равные права у мужчин и у женщин. У мальчиков и девочек тоже равные права. Я прочитала в СМИ, что в эту гимназию поступает больше девочек и руководители хотят, чтобы классы были равномерно сформированы. Но, например, если бы я как девочка проходила такой отбор, то была бы оскорблена. И как мама девочки я бы тоже возмутилась», — добавила уполномоченный по правам ребенка.

Директор гимназии Татьяна Дьякова сказала порталу 59.ru, что в «гимназии гендерный принцип обучения», согласно которому в классах должны быть и мальчики, и девочки. По ее словам, «девочки более прилежные» и показывают по итогам обучения в подготовительной школе результаты выше. Зато потом мальчики становятся лидерами. «Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — добавила директор.

Отмечается, что из-за неравных баллов в список поступивших не попали 20 девочек, которые могли бы пройти конкурс, если бы порог для них был таким же, как у мальчиков.

Теги: Пермь, гимназия, гендерное неравенство, поступление
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