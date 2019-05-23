Прокуратура проверит разные проходные баллы мальчиков и девочек в Перми

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 +0,08 EUR Бирж. 71,78 -0,04 Brent 70,32 -0,78% USD Нал. 64,93 64,14 EUR Нал. 72,36 71,44 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1135 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 568,27 -59,23 IMOEX 2 622,50 -0,61% RTSI 1 281,47 -0,88% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $80 (+13,7%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
BRENT $80 (+13,7%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте НОВАТЭКа Бизнес, 11:15 Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали Общество, 11:12 Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Бизнес, 11:12 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 10:59 Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров Бизнес, 10:57 СМИ узнали о нежелании погибшего в авиакатастрофе футболиста менять клуб Спорт, 10:54 СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани Общество, 10:50 Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ Финансы, 10:44 Госсектор стал главным арендатором офисов в «Москва-Сити» Pro, 10:43 Прокуратура проверит разные проходные баллы мальчиков и девочек в Перми Общество, 10:40 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 10:32 #гардероб: из чего состоит стиль Луи Саркози Стиль, 10:31 МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400 Политика, 10:26 Почему личность создателя Bitcoin осталась тайной Крипто, 10:19
Общество ,  
0 
Прокуратура проверит разные проходные баллы мальчиков и девочек в Перми

Прокуратура начала проверку информации о неравных проходных баллах для мальчиков и девочек в гимназии в Перми, сообщила РБК старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

«Будут запрошены соответствующие акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения. После изучения всей ситуации будет дана правовая оценка. Если будут выявлены нарушения прав учащихся на доступное бесплатное общее образование, то будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявила она.

В Минпросвещения сообщили РБК, что проверят информацию. «Равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола гарантировано Конституцией», — указали в министерстве. Там отметили, что школы принимают в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за ней территорией, и только отсутствие мест в таковой может послужить отказом и предоставлением ребенку места в другой школе.

Накануне издания 59.ru сообщило, что в гимназии № 4 установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек: 65,7 балла и 69,1 балла соответственно. Директор гимназии Татьяна Дьякова считает, что «девочки более прилежные» и показывают результаты выше, зато мальчики потом становятся лидерами. «Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — заявила директор.

Общество
В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила РБК, что направит обращение в департамент образования, сославшись на то, что в законодательстве нет норм, которые разрешали бы при приеме детей в школы устанавливать разные требования для девочек и мальчиков.

В департаменте образования Перми пояснили РБК, что гимназия должна принять в первые классы всех детей, проживающих на закрепленной за ней территории. Прием на свободные места устанавливается локальным актом учреждения. В документе закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании которого определяется рекомендуемый список к зачислению.

Теги: новости РБК, Пермь, Школа, гимназия
Материалы по теме
В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter