Прокуратура проверит разные проходные баллы мальчиков и девочек в Перми

Прокуратура начала проверку информации о неравных проходных баллах для мальчиков и девочек в гимназии в Перми, сообщила РБК старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

«Будут запрошены соответствующие акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения. После изучения всей ситуации будет дана правовая оценка. Если будут выявлены нарушения прав учащихся на доступное бесплатное общее образование, то будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявила она.

В Минпросвещения сообщили РБК, что проверят информацию. «Равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола гарантировано Конституцией», — указали в министерстве. Там отметили, что школы принимают в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за ней территорией, и только отсутствие мест в таковой может послужить отказом и предоставлением ребенку места в другой школе.

Накануне издания 59.ru сообщило, что в гимназии № 4 установили неравные проходные баллы для мальчиков и девочек: 65,7 балла и 69,1 балла соответственно. Директор гимназии Татьяна Дьякова считает, что «девочки более прилежные» и показывают результаты выше, зато мальчики потом становятся лидерами. «Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — заявила директор.