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Воевавший за «Талибан» джихадист из США освободился после 17 лет тюрьмы

Американец Джон Линд, который в преддверии терактов 11 сентября вступил в запрещенное в России движение «Талибан» и воевал на стороне боевиков, досрочно освободился из тюрьмы после 17 лет заключения. Об этом пишет CNN со ссылкой на его адвоката и данные властей.

Линд известен как «американский талиб». В конце 1990-х годов он уехал из Калифорнии в Йемен изучать ислам, обучался в радикальной исламской группировке в Пакистане и позднее примкнул к «Талибану» в Афганистане. По словам Линда, в Пакистане он присоединился к «Аль-Каиде» и встречался с Усамой бен Ладеном.

Через несколько недель после терактов 11 сентября, в ноябре 2001 года, американские военные обнаружили раненого 20-летнего Линда в лагере для заключенных в Афганистане. Он признал, что воевал на стороне «Талибана», в США мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы.

Во время публичного выступления в 2017 году в суде Линд говорил, что никогда бы не присоединился к «Талибану», если бы правильно понимал суть движения. Это противоречит докладам Национального антитеррористического центра и Федерального бюро тюрем, которые утверждают, что в тюрьме Линд не отказался от своих взглядов и, в частности, положительно оценивал действия запрещенной в России группировки «Исламское государство», отмечает CNN. Телеканал уточняет, что после освобождения за Линдом будут пристально следить власти.

Теги: «Талибан», заключенный, Терроризм
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