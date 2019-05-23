Лукашенко предложил Казахстану активизировать контакты по транзиту нефти

Белоруссия предложила активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, сообщает БелТА. Лукашенко отметил, что в этом году закончится модернизация нефтеперерабатывающих заводов.

«Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь <...> Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана, но и России по транзиту», — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что Минск занимается «диверсификацией поставок углеводородного сырья», имеет «несколько точек соприкосновения» и ведет переговоры по поставкам нефти из других источников.

В конце апреля замгендиректора по коммерческим вопросам концерна «Белнефтехим» Сергей Гриб заявил, что Белоруссия рассчитывает до конца года начать импорт нефти через порты стран Балтии и Украины. По его словам, речь идет о поставках не из России. Из каких именно стран ожидается экспорт нефти, замглавы «Белнефтехима» не уточнил. По словам Гриба, на белорусских НПЗ может быть переработано 18 сортов нефти, в том числе нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.