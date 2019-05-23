Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Абызова на найденных наркотиках

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,73 +0,34 EUR Бирж. 72,09 +0,27 Brent 69,53 -1,89% USD Нал. 65,10 64,31 EUR Нал. 72,56 71,64 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1136 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 608,00 -19,50 IMOEX 2 626,57 -0,46% RTSI 1 278,25 -1,12% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
L Brands $35 (+50,34%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+15,04%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
L Brands $35 (+50,34%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+15,04%) прогноз Lloyds к 31.12.19
China Mobile $57 (+23,7%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,11%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 12:06
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию Общество, 15:54 Власти Подмосковья закупят лекарства в обмен на инвестиции в производство Бизнес, 15:48 Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь» Общество, 15:46 В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого Общество, 15:43 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 15:43 Как Джулиан Ассанж почти 7 лет жил в посольстве Эквадора Стиль, 15:42 Орешкин назвал ошибки в данных Росстата недопустимыми Экономика, 15:34 Российские клубы поспорили из-за нового лимита на легионеров в футболе Спорт, 15:33 Аэрофлот открывает прямые рейсы между Волгоградом и Сочи​ Пресс-релиз, 15:28 Лукашенко предложил Казахстану активизировать контакты по транзиту нефти Экономика, 15:23 Создатель «Депо» Алексей Васильчук — о том, что ему не нравится в «Депо» Pro, 15:15 Как несырьевой экспорт изменит структуру российской экономики Партнерский материал, 15:15 Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Политика, 15:15 Минобороны сообщило о третьей за неделю атаке на Хмеймим Политика, 15:13
Задержание Абызова ,  
0 
Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Абызова на найденных наркотиках

На пакетике с наркосодержащим веществом, обнаруженном в квартире Михаила Абызова, не было отпечатков пальцев бывшего министра по делам «открытого правительства». Об этом на заседании Басманного суда заявил адвокат Сергей Дрозда, передает корреспондент РБК.

По словам адвоката, обыск был проведен в нарушение уголовно-процессуального кодекса без присутствия самого Абызова, о чем следствие не упомянуло. Кроме того, на заседании следователь не стал отмечать, что дело о найденных наркотиках выделено в отдельное административное производство и направлено в полицию для привлечения к ответственности неустановленных лиц, добавил Дрозда.

Общество
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова

О том, что в квартире экс-министра нашли наркотики, ранее 23 мая на заседании сообщил представитель СК Сергей Степанов. Суд рассматривает вопрос о продлении ареста Абызову.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Бывшего министра задержали в Подмосковье в конце марта. По версии следствия, в 2012 году он возглавил преступное сообщество, а позднее вместе с другими фигурантами похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и вывел эти деньги за рубеж. Сам Абызов не признает вину.

Теги: Михаил Абызов, адвокат, наркотики, Басманный суд
Материалы по теме
Суд отказался освободить Абызова из клетки на время заседания
Общество
Компания Вексельберга подала иск о взыскании с Абызова 33,6 млрд руб.
Бизнес
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter