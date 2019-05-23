Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Абызова на найденных наркотиках

На пакетике с наркосодержащим веществом, обнаруженном в квартире Михаила Абызова, не было отпечатков пальцев бывшего министра по делам «открытого правительства». Об этом на заседании Басманного суда заявил адвокат Сергей Дрозда, передает корреспондент РБК.

По словам адвоката, обыск был проведен в нарушение уголовно-процессуального кодекса без присутствия самого Абызова, о чем следствие не упомянуло. Кроме того, на заседании следователь не стал отмечать, что дело о найденных наркотиках выделено в отдельное административное производство и направлено в полицию для привлечения к ответственности неустановленных лиц, добавил Дрозда.

О том, что в квартире экс-министра нашли наркотики, ранее 23 мая на заседании сообщил представитель СК Сергей Степанов. Суд рассматривает вопрос о продлении ареста Абызову.