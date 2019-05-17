Истребитель F-16 врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса

Истребитель F-16 врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса

Боевой истребитель упал на крышу здания за пределами военной базы. Пилот успел катапультироваться

Фото: @fighterpics / Twitter

В городе Риверсайд, расположенном близ Лос-Анджелеса, потерпел катастрофу истребитель ВВС США. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Истребитель F-16 упал на крышу здания, расположенного близ авиабазы, на бульваре Ван-Бурен. Здание не было жилым. На фотографиях изнутри видно, что в нем хранились ящики и поддоны.

Самолет возвращался на место базирования - авиабазу Марч Эйр. Истребитель относился к подразделению Национальной гвардии Южной Дакоты, пишет ABC.

Пилоту самолета удалось катапультироваться, он не пострадал, заявил представитель армии США. После крушения в здании возник пожар, однако информацию о пострадавших отсутствует.