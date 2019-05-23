«Аэроэкспресс» сообщил о планах пустить двухэтажные поезда в Шереметьево

«Аэроэкспресс» планирует запустить двухэтажные поезда в Шереметьево, сообщает «РИА Новости». «Такие намерения у нас действительно есть», — сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас такие поезда курсируют между столичными вокзалами и аэропортами Домодедово и Внуково. В Шереметьево из-за технических ограничений пассажиров доставляют одноэтажные составы.

Контракт со швейцарской Stadler Rail Group на поставку 25 двухэтажных поездов на €380 млн «Аэроэкспресс» заключил в феврале 2014 года. В 2016-м число поездов сократили до 11, их стоимость оценивалась в €183,9 млн.

В конце января этого года стало известно, что мэрия Москвы решила продлить метро до аэропорта Внуково: на Солнцевской линии откроются две новые станции «Пыхтино» и «Внуково». Протяженность нового участка составит 5,2 км, он должен быть введен в строй в 2022 году. Станция «Внуково» будет встроена в инфраструктуру аэропорта.