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Коломойский раскрыл подробности разговора с Зеленским после выборов

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал детали телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после его победы на выборах.

«Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи», — сказал он, отметив, что «в такой ситуации только удачи надо пожелать».

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По мнению Коломойского, завоевать что-либо можно, а удерживать позиции — тяжело. «Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех — это намного сложнее», — считает бизнесмен.

Он отметил, что представители разных слоев общества, с которыми Зеленский контактирует, желают ему успехов на президентском посту. «Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось», — заключил Коломойский.

Игорь Коломойский вернулся на Украину сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Он отсутствовал в стране с июня 2017 года, проживал в Швейцарии и Израиле. Он рассказал, что вернулся по семейным обстоятельствам.

Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, президент Украины
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