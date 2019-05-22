Коломойский раскрыл подробности разговора с Зеленским после выборов

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью «Украинской правде» рассказал детали телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после его победы на выборах.

«Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи», — сказал он, отметив, что «в такой ситуации только удачи надо пожелать».

По мнению Коломойского, завоевать что-либо можно, а удерживать позиции — тяжело. «Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех — это намного сложнее», — считает бизнесмен.

Он отметил, что представители разных слоев общества, с которыми Зеленский контактирует, желают ему успехов на президентском посту. «Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось», — заключил Коломойский.