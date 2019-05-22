«Газпром межрегионгаз» заявил об имиджевых потерях из-за Рауля Арашукова

«Газпром межрегионгаз» не будет судиться с бывшим советником главы компании Раулем Арашуковым за имиджевые потери, которые он мог нанести. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании Сергей Густов, передает корреспондент РБК.

По его словам, Араушков-старший, будучи сотрудником «Газпром межрегионгаза», получал зарплату за свою работу советника генерального директора.

«Не знаю, как можно судиться за имиджевые потери. Он уже не является сотрудником «Газпром межрегионгаза». Дело, конечно, громкое, понятно, что расследование ведут правоохранительные органы. В этом смысле имиджевые потери есть, но давайте дождемся расследования и суда по этому делу, и по его результатам решим, что делать», — сказал Густов.

Член правления «Газпрома» Геннадий Сухов в свою очередь добавил, что пока идут следственные действия, судиться с Арашуковым компания не будет.