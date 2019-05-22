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Дело клана Арашуковых ,  
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«Газпром межрегионгаз» заявил об имиджевых потерях из-за Рауля Арашукова

«Газпром межрегионгаз» не будет судиться с бывшим советником главы компании Раулем Арашуковым за имиджевые потери, которые он мог нанести. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании Сергей Густов, передает корреспондент РБК.

По его словам, Араушков-старший, будучи сотрудником «Газпром межрегионгаза», получал зарплату за свою работу советника генерального директора.

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Рауля Арашукова сняли с должности советника главы «Газпром межрегионгаза»

«Не знаю, как можно судиться за имиджевые потери. Он уже не является сотрудником «Газпром межрегионгаза». Дело, конечно, громкое, понятно, что расследование ведут правоохранительные органы. В этом смысле имиджевые потери есть, но давайте дождемся расследования и суда по этому делу, и по его результатам решим, что делать», — сказал Густов.

Член правления «Газпрома» Геннадий Сухов в свою очередь добавил, что пока идут следственные действия, судиться с Арашуковым компания не будет.

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Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания в «Лефортово»

Арашукова-старшего, который работал в структурах «Газпром межрегионгаза» с середины 1990-х, обвиняют в хищении газа на протяжении нескольких лет на общую сумму более 30 млрд руб.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, «Газпром межрегионгаз»
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