В Москве проверили здание МГИМО из-за сообщения о минировании

В Москве здание МГИМО на проспекте Вернадского проверялось из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось, заявила РБК пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова.

Сейчас в вузе проходит Столыпинский форум, и поэтому, по словам Калашниковой, в здании «дежурит много специалистов». «Они работают с самого утра, никого специально [для проверки данных о взрывном устройстве] не вызывали, все в штатном режиме», — пояснила пресс-секретарь.

В МГИМО не впервые поступает сообщение об угрозе взрыва — из-за этого осенью 2017 года здание вуза эвакуировали. В учреждения Москвы регулярно поступают анонимные данные о заложенных бомбах, 20 мая такие сообщения были направлены в несколько столичных школ.