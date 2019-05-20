СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве

СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве

В школы по восьми адресам в разных районах Москвы, а также в полицейский колледж поступили анонимные сообщения с угрозами минирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, из-за угроз правоохранители проводят проверки в учебных заведениях, расположенных на Хамовническом Валу, в переулке Малый Знаменский, переулке Хользунова, на улицах Крупской, Кравченко, Фитаревской и улице Марии Ульяновой, а также в поселке Коммунарка в Новой Москве.

Представитель экстренных служб сообщил, что из школы №962 на улице Санникова на время проверки эвакуировали 873 человека, а в полицейском колледже ожидают приезда кинологов.

Информацию об эвакуации в школе №962 подтверждает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, людей на время проверки также вывели из колледжа полиции на ул. Маршала Тухачевского и школы на Фитаревской улице.

Секретарь школы №962 сообщила РБК, что учебное заведение работает в обычном режиме. «Сейчас директор с детьми на организационном мероприятии в актовом зале», — заявила она.