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ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

Центробанк рассматривает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление билетов, внешне схожих с настоящими банкнотами Банка России, чтобы избежать мошеннических операций. Об этом РБК сообщили в ЦБ.

Представитель банка подчеркнул, что данная инициатива позволит избежать появления банкнотоподобных изделий.

«Они несут риски как для финансовой системы, так и для граждан, так как могут использоваться в том числе для мошеннических операций», — пояснили в Банке России.

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При этом в ЦБ отметили, что данный запрет не затронет сувенирную продукцию, которая отличается от настоящих банкнот размером, цветом и другими характеристиками.

Ранее стало известно, что Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете билетов «банка приколов». Данную инициативу в банках восприняли неоднозначно. В прошлый раз регулятор обращался к этой теме в 2016 году.

Теги: ЦБ РФ, комментарий, запрет, "банк приколов"
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