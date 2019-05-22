ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»

Центробанк рассматривает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление билетов, внешне схожих с настоящими банкнотами Банка России, чтобы избежать мошеннических операций. Об этом РБК сообщили в ЦБ.

Представитель банка подчеркнул, что данная инициатива позволит избежать появления банкнотоподобных изделий.

«Они несут риски как для финансовой системы, так и для граждан, так как могут использоваться в том числе для мошеннических операций», — пояснили в Банке России.

При этом в ЦБ отметили, что данный запрет не затронет сувенирную продукцию, которая отличается от настоящих банкнот размером, цветом и другими характеристиками.