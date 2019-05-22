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Финансы ,  
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Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк продолжает настаивать на запрете сувенирных денег, эту инициативу в банках воспринимают неоднозначно. В прошлый раз регулятор обращался к этой теме в 2016 году
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.

Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ. Как отмечает издание, в отчете ЦБ за 2018 год упоминаются жалобы на спам рассылки, в которых предлагается купить «банкноты», частично вопроизводящие настоящие деньги и которые могут пройти средства проверки подлинности в банкоматах. Центробанк перенаправил эту информацию в полицию.

В банках, прокомментировавших эту инициативу, мнения разошлись. Некоторые считают введение наказания за сувенирные деньги излишним. «Более того, в ряде случаев принятие указанной нормы может помочь недобросовестным лицам избежать уголовной ответственности за подделку денежных знаков», — заявил вице-президент, руководитель Центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие» Сергей Селезнев. Директор департамента безопасности Ак Барс Банка Евгений Иванов также отметил, что банку еще не приходилось обнаруживать сувенирные банкноты в банкоматах. Инициативу поддержал директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. «Я не видел ни одного случая, когда сувенирные банкноты использовались во благо или ради безобидного розыгрыша. Все, что про них слышно, — использование при совершении различных мошеннических действий. Поэтому считаю, что эта инициатива регулятора чрезвычайно актуальна», — сказал он.

В 2016 году Центробанк уже был инициатором законопроекта, который вводил уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт предметов, схожих с настоящими банкнотами.

Инциденты с использование сувенирных денег для мошенничетсва случаются регулярно. Так, в сентябре 2018 года выяснилось, что в хранилище офиса банка «Открытие» в Казани пропали 230 млн руб. Деньги подменили на билеты «банка приколов». Бывшего руководителя местного офиса банка Олега Поляха объявили в розыск.

В июле 2016 двое мужчин с помощью сувенирных денег украли 325 тыс. руб. из банкомата. Они внесли в банкомат билеты «банка приколов» на сумму 3,175 млн руб. на три банковские карты, после чего сняли 325 тыс. руб.

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Теги: Центробанк, сувениры, деньги, банкноты, фальшивомонетчики
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