Полиция объяснила суть претензий к производителю «Вятского кваса»

В Кировской области следователи выясняют, кто из руководства пивоваренного завода «Вятич», выпускающего «Вятский квас», с использованием подложных документов совершил незаконный перевод более €3 млн заграницу. Об этом РБК сообщили в управлении МВД по Кировской области.

По этому факту против предприятия открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн руб.

В правоохранительных органах региона отметили, что они продолжают следственные действия и проводят оперативно-розыскные мероприятия.

«С целью установления обстоятельств противоправной деятельности проводятся обыски, изымаются документы и предметы, имеющие отношение к данному уголовному делу», — добавили в МВД.