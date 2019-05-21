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МВД провело обыски в «Вятском квасе» по делу о выводе денег в офшор
У производителя «Вятского кваса», получившего известность после пресс-конференции Владимира Путина, идут обыски. Уголовное дело возбуждено по подозрению в незаконных операциях с офшорами. Владелец называет это рейдерским захватом

На кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», проводятся обыски, рассказал РБК председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин.

«Обыски начались 16 апреля [2019 года] и продолжаются в мае», — рассказал Курагин. По его словам, следственные действия проводит УМВД по Кировской области. Сотрудники правоохранительных органов изымают документы, в том числе была изъята спецдекларация (в ней указываются сведения, признающиеся налоговой тайной), говорит он.

Следственные действия касаются перечисления в 2014 году дивидендов кипрской компании, поясняет Курагин. Речь фактически шла о том, что иностранная компания, контролируемая владельцем «Вятского кваса», получила дивиденды, будучи также одним из учредителей ООО «ТК «Вятич», поясняет Курагин. С 2011 года владелцем ООО «ТК «Вятич» (среди разрешенных видов деятельности была оптовая торговля продуктами и напитками) была зарегистрированная на Кипре Dapetson Global Assets Limited, но затем, в рамках закона о деофшоризации Курагин перевел активы на себя (с января 2015 ему принадлежало 99,77%). Он указывает, что в 2017 году компания была ликвидирована.

В середине апреля проверку по на предприятии «факту незаконных валютных операций» по переводу денег за рубеж также проводили и сотрудники УФСБ по Кировской области. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей ООО, совершили валютные операции по переводу более €3,8 млн на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом в кредитную организацию были предоставлены заведомо ложные отчеты об основаниях, целях и назначении переводов», — сообщили в кировском управлении спецслужбы.

Поводом для обысков могла стать подача в налоговые органы спецдекларации, в которой указаны все счета и сделки, считает Курагин, объясняя ситуацию рейдерством. «Думаю, все-таки [есть] какой-то интересант, и у меня первый вариант — это рейдерский захват», — заявил Курагин.

Также УМВД по Кировской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса в отношении неустановленных лиц, указывает Курагин. Эта статья предусматривает наказание за совершение валютных операций по переводу средств на банковские счета нерезидентов России с предоставлением подложных документов в особо крупном размере (наказание — лишение свободы на срок до 10 лет и штрафом до 1 млн руб.)

Дело возбуждено в отсутствие события преступления, настаивает председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская, которая представляет интересы владельцев «Вятича». Защита Курагина намерена подать в Следственный Комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя УМВД по Кировской области за разглашение налоговой тайны, уточнила она. РБК направил запрос в УМВД по Кировской области.

«Вятич» — одна из старейших пивоварен России. Завод был открыт в 1903 году и выпускает известный «Вятский квас», а также пиво под марками «Вятич» и «Трифон». Основной владелец АО «Вятич», по данным СПАРК, — Николай Курагин (ему принадлежит 73,66% уставного капитала), еще 26,63% у Наталии Курагиной. Выручка ОА «Вятич» за 2017 год составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 97,5 млн руб., данные за 2018 год в СПАРКе не указаны.

«Вятский квас» получил всероссийскую известность в 2014 году во время пресс-конференции с Владимиром Путиным. Тогда журналист кировской газеты «Репортер» Владимир Маматов пожаловался президенту, что производитель не может получить доступ в крупнейшие розничные сети. «У нас в Кирове делают «Вятский квас», — сказал журналист. — Мы делаем этот квас много, давно и очень хорошо. Но беда в том, что его не берут в свои магазины федеральные сети (например, «Ашан»). Хотя по вкусовым качествам и по цене мы «делаем» и «Кока-колу» и другие напитки». В ответ российский президент хотя и отметил, что он не вправе диктовать ретейлерам их ассортиментную политику, но пообещал помочь российским производителям «отвоевать российский национальный рынок». «Водке — нет, квасу — да!», — заявил Путин.

Спустя несколько месяцев упомянутый во время пресс-конференции «Ашан» подписал соглашение о поставках «Вятского кваса» в свою сеть. По данным AC Nielsen на середину 2018-го, на рынке ферментированного бутилированного кваса ключевыми игроками были «Дека» (35%), «Очаково» (18%), PepsiCo (бренд «Русский дар» — 11%), «Балтика» («Хлебный край», 3%) и «Вятич» («Вятский квас», 3%).

Авторы: Елена Сухорукова, Любовь Порываева
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: «Вятский квас», обыски, Кировская область
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