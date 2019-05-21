МВД провело обыски в «Вятском квасе» по делу о выводе денег в офшор

У производителя «Вятского кваса», получившего известность после пресс-конференции Владимира Путина, идут обыски. Уголовное дело возбуждено по подозрению в незаконных операциях с офшорами. Владелец называет это рейдерским захватом

На кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», проводятся обыски, рассказал РБК председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин.

«Обыски начались 16 апреля [2019 года] и продолжаются в мае», — рассказал Курагин. По его словам, следственные действия проводит УМВД по Кировской области. Сотрудники правоохранительных органов изымают документы, в том числе была изъята спецдекларация (в ней указываются сведения, признающиеся налоговой тайной), говорит он.

Следственные действия касаются перечисления в 2014 году дивидендов кипрской компании, поясняет Курагин. Речь фактически шла о том, что иностранная компания, контролируемая владельцем «Вятского кваса», получила дивиденды, будучи также одним из учредителей ООО «ТК «Вятич», поясняет Курагин. С 2011 года владелцем ООО «ТК «Вятич» (среди разрешенных видов деятельности была оптовая торговля продуктами и напитками) была зарегистрированная на Кипре Dapetson Global Assets Limited, но затем, в рамках закона о деофшоризации Курагин перевел активы на себя (с января 2015 ему принадлежало 99,77%). Он указывает, что в 2017 году компания была ликвидирована.

В середине апреля проверку по на предприятии «факту незаконных валютных операций» по переводу денег за рубеж также проводили и сотрудники УФСБ по Кировской области. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с сентября по декабрь 2014 года лица, входящие в состав руководителей ООО, совершили валютные операции по переводу более €3,8 млн на банковские счета одной из иностранных организаций, имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом в кредитную организацию были предоставлены заведомо ложные отчеты об основаниях, целях и назначении переводов», — сообщили в кировском управлении спецслужбы.

Поводом для обысков могла стать подача в налоговые органы спецдекларации, в которой указаны все счета и сделки, считает Курагин, объясняя ситуацию рейдерством. «Думаю, все-таки [есть] какой-то интересант, и у меня первый вариант — это рейдерский захват», — заявил Курагин.