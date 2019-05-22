Кремль назвал недостаточно проработанным вопрос с храмом в Екатеринбурге

Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было изначально недостаточно проработано, мнение жителей города плохо изучено. Об этом заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, передает ТАСС.

«Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что решение было недостаточно проработано. Может быть, нужно было более внимательно изучить настроение людей, их пожелания», — сказал он, добавив, что в целом строительство храма — это «благая идея», в которой «ничего плохого <...> нет».

Он отметил, что местным властям надо было более тщательно подойти к выбору места строительства, чтобы, «создавая хорошее дело, не ущемить интересы другой части населения».

«На сегодня, как мы видим, конфликт исчерпан, и есть интересная правильная программа региональных и городских властей по обустройству города и созданию мест, для того, чтобы люди могли проводить досуг. Строительство храма, наверное, будет в том месте, в котором горожане посчитают нужным, и это станет значимым объектом для всего Екатеринбурга», — заключил представитель Кремля.