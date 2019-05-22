СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в столице Сомали

В столице Сомали Могадишу прогремел взрыв рядом со зданием парламента, сообщает The National.

Экс-глава МВД Сомали Абдиризак Омар Мохаммед написал на своей странице в Twitter, что два члена парламента после взрыва попросили убежище у него дома. Его помощники помогли доставить в больницу одного из сотрудников парламента. Один из членов депутатов незначительно ранен и находится у него дома.

Как отмечает агентство Xinhua, взрыв произошел из-за сдетонировавшей бомбы. После него между сотрудниками полиции и вооруженными людьми началась перестрелка. Был ли это теракт и взял ли кто-то на себя ответственность за случившееся, не сообщается.

Накануне в Могадишу рядом с улицей Эль-Габта недалеко от района Хамарвейн, где расположена президентская резиденция, взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Аш-Шабаб» (запрещена в России).

В ноябре 2018 года в столице Сомали террористы-смертники устроили три взрыва, в результате которых погибли 53 человека.