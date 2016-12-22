В результате теракта в столице Сомали погибли 30 человек

В Сомали произошли три взрыва, организованные террористами-смертниками, в результате которых погибли 30 человек, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, в столице страны Могадишо взорвались три автомобиля, которые оказались около гостиницы в центре города. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая планировала атаковать правительственных и военных чиновников. Однако, по словам свидетелей, большинство погибших являются гражданскими лицами, которые оказались на улице около гостиницы.

По данным Reuters, отель «Сахафи» находится недалеко от штаб-квартиры департамента уголовных расследований Сомали. Агентство отмечает, что после взрывов полиция и охранники гостиницы открыли огонь. В результате четыре боевика были застрелены. Еще два террориста были смертниками, один автомобиль взорвали дистанционно. Отмечается, что при взрывах погиб владелец отеля Абдифат Абдирашид, который взял управление гостиницей после смерти отца в 2015 году в результате вооруженного нападения. Также погибли три телохранителя владельца отеля.

В июле около девяти человек погибли при двух взрывах в Могадишо, еще десять человек были ранены. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб». В середине этого же месяца около президентской резиденции в Могадишо взорвалась машина.