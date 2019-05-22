Турция направила в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные отправились в Россию для обучения эксплуатации ЗРС С-400, передает Miliyet.

«Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400», — сказал Акар. По его словам, оно продлится в течение нескольких месяцев.

Ранее министр заявил, что прогресс в переговорах США касательно покупки С-400 есть, однако Турция готовится к возможным санкциям. Он добавил, что Анкара продолжает выполнять обязательства по программе F-35. В октябре Акар говорил, что поставка С-400 Турции состоится в октябре 2019 года.

Соглашение о поставке для Анкары четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд Россия и Турция заключили в декабре 2017 года.

