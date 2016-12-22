Минобороны Турции назвало срок начала поставок российских С-400

Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции состоится в октябре 2019 года, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, пишет газета Hurriet.

При этом подготовка стартует уже в начале следующего года. «Работы по установке [С-400] начнутся в октябре 2019 года. Сейчас мы находимся на этапе отбора персонала», — сказал Акар, пояснив, что в следующем году Турция отправит в Россию своих специалистов для обучения работе с С-400.

Министр подчеркнул, что военные также выбирают, где разместить комплексы, и занимаются оценкой существующих воздушных и ракетных угроз.

Контракт о поставках четырех дивизионов С-400 между Москвой и Анкарой был подписан в декабре 2017 года. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма сделки составляет $2,5 млрд.

Изначально планировалось, что С-400 поставят в марте 2020 года, но в апреле замминистра оборонной промышленности Турции сообщил, что сроки изменили и Анкара получит комплексы в июле 2019 года.