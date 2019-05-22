В МВФ опровергли сокращение работы миссии на Украине из-за роспуска Рады

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) опроверг информацию о том, что миссия, прибывшая на Украину 21 мая, сокращает график работы в Киеве, пишет Kyiv Post. Ранее об этом со ссылкой на информированный источник сообщали «Українськие Новины».

Эксперты МВФ продолжают работу на Украине и проводят встречи с представителями власти, уточнил представитель миссии.

«Українським Новинам» информированный источник рассказывал, что миссия вернется в Вашингтон «сегодня или завтра» из-за роспуска Верховной рады. Он также добавлял, что эксперты не будут пересматривать программу.

Миссия МВФ прибыла 21 мая на две недели для выполнения программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ. Сообщалось, что пока фонд не перечислит стране транш в $1,3 млрд.