Общество , 11:30
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Под Владимиром около 300 домов остались без газа после режима КТО
Во Владимирской области в связи с проведением контртеррористической операции (КТО) в 287 частных домах отключили газ. Об этом сообщил РБК и.о. начальника районной эксплуатационной газовой службы Михаил Тихонов.
«В настоящее время ведутся работы по пуску газа всех отключенных домов. Газ подан в распределительный газопровод», — отметил он, добавив, что газ запустят во все дома до полудня.
Ранее 22 мая стало известно, что в городе Кольчугино Владимирской области силовики заблокировали в частном доме группу боевиков, готовивших теракт. В ходе операции бойцы ФСБ нейтрализовали двух террористов. При обследовании дома силовики обнаружили оружие, боеприпасы и религиозно-экстремистскую литературу.
Позднее режим КТО был отменен.