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Под Владимиром около 300 домов остались без газа после режима КТО

Во Владимирской области в связи с проведением контртеррористической операции (КТО) в 287 частных домах отключили газ. Об этом сообщил РБК и.о. начальника районной эксплуатационной газовой службы Михаил Тихонов.

«В настоящее время ведутся работы по пуску газа всех отключенных домов. Газ подан в распределительный газопровод», — отметил он, добавив, что газ запустят во все дома до полудня.

Ранее 22 мая стало известно, что в городе Кольчугино Владимирской области силовики заблокировали в частном доме группу боевиков, готовивших теракт. В ходе операции бойцы ФСБ нейтрализовали двух террористов. При обследовании дома силовики обнаружили оружие, боеприпасы и религиозно-экстремистскую литературу.

Позднее режим КТО был отменен.

Теги: Владимирская область, контртеррористическая операция, режим КТО, новости РБК
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