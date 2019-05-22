В Бразилии мужчина застрелил трех человек в церкви

В городе Паракату штата Минас-Жерайс в Бразилии мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, в результате которой погибли три человека, сообщает газета Correio Braziliense.

По данным полиции, преступление совершил военный летчик в отставке 39-летний Радсон Араго Гимараеш. Сначала он пришел домой к бывшей девушке, где напал на нее с ножом. Она скончалась. Затем мужчина отправился в церковь, где застрелил двоих священников, взял в заложники прихожанку, а когда приехала полиция, убил и ее. Мужчина попытался оказать сопротивление, но полицейские ранили его. Нападавшего госпитализировали в критическом состоянии. Пострадал также настоятель церкви. Он получил ранение в ногу. Подробнее о его состоянии не сообщается. В оружии нападавшего обнаружили еще шесть неиспользованных патронов.

В середине марта в нидерландском Утрехте уроженец Турции открыл стрельбу. На автобусной остановке он застрелил свою девушку, а затем убил несколько человек, которые попытались ей помочь. Полиция сообщала, что причиной был бытовой конфликт. Мужчина попытался скрыться, однако его задержали.

