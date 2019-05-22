Air China потребовала от Boeing компенсацию за простой самолетов 737 MAX

Air China потребовала от Boeing компенсацию за простой самолетов 737 MAX

Китайская авиакомпания Air China запросила у Boeing компенсацию за простой самолетов 737 MAX и задержку поставок своих заказов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Китай был первой страной, приостановившей эксплуатацию Boeing 737 MAX. На данный момент число китайских компаний, требующих компенсации, выросло до трех: помимо Air China соответствующие требования к американскому производителю ранее выдвинула авиакомпания China Southern Airlines.

По данным газеты «Жэньминь жибао», 21 мая китайский перевозчик China Southern Airlines также подал иск к Boeing, потребовав от корпорации компенсировать убытки от приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX, а также возместить ущерб, вызванный задержкой поставок самолетов данной модели.

Агентство Reuters добавило, что другие авиаперевозчики, включая Turkish Airlines, United Airlines, Ryanair и Flydubai, также попросили Boeing о компенсации.