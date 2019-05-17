Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы

В ходе проведенного Рострудом опроса на сайте «Работа в России» 25 тыс. пользователей ответили, как они оценивают настоящее место работы и чего ожидают от карьеры. Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.

Свыше половины опрошенных (51%) готовы перейти туда, где будет больше зарплата. Увеличить при этом зарплату на треть предпочли бы 33% респондентов, 26% хотели бы прибавки в 1,5 раза и еще 24% — почти вполовину.

Ради профессионального роста работу сменят 18%. Тех, кто не любит сидеть на одном месте и ищет новые профессиональные знакомства, оказалось чуть больше 1%.

Половина респондентов отметила, что уровень зарплаты — главный критерий при выборе места работы. Для 44% хорошая зарплата и карьерный рост могут стать поводом для переезда, а лояльность руководства интересует 17% опрошенных. При этом 30% опрошенных сообщили, что их ожидания по поводу условий на работе полностью совпали с действительностью.