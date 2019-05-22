НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

В городе Кольчугино Владимирской области введен режим контртеррористической операции

Фото: РИА Новости / ФСБ

Силовики заблокировали группу бандитов, планировавших совершить теракт, в частном доме в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), сообщает РИА Новости.

«Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино», — заявили в ведомстве. Преступники, готовившиеся к совершению теракта, заблокированы, подчеркнули в НАК.

Подробности операции в НАК не сообщили. Личность предполагаемых боевиков также не раскрывается.

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени. В ночь на 13 апреля силовики заблокировали в этом городе в частном доме двух предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В ответ на предложение сдаться они открыли стрельбу. В ходе последующей операции они были убиты. В их доме оперативники изъяли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, элементы взрывных устройств, а также религиозную литературу.