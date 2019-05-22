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SANA сообщило о шести пострадавших при обстреле Алеппо ракетами

Шесть мирных жителей пострадали при атаке террористов на район Алеппо в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, боевики выпустили несколько ракет. Раненых госпитализировали в городские больницы. Корреспондент сообщил, что в ответ на запуск ракет сирийская армия начала обстрел, в результате которого погибли несколько боевиков.

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В середине мая Минобороны России сообщило об обстрелах боевиками сирийских провинций Латакия, Хама и Алеппо. По данным ведомства, они велись с территории зоны деэскалации в Идлибе.

В Минобороны рассказали, что 12 мая в результате обстрела в городе Скальбия погибла женщина и пять детей, а также двое детей получили ранения. На следующий день после нового удара со стороны боевиков один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы. Помимо этого пострадали четыре ребенка.

Теги: Сирия, Алеппо, обстрел
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