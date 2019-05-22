Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что комиссия установила, что эти товары импортировались по заниженной стоимости с 2015 по 2018 годы. В МКМТ добавили, что доля импорта из России, Белоруссии и Молдавии в этот период постоянно росла, что «свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран».

В связи с этим комиссия ввела андидемпинговые пошлины в размере 114,95% для товаров из России, 57,03% — из Белоруссии и 94,46% — из Молдавии. Пошлины будут взиматься в течение пяти лет.

В апреле Россия расширила санкции в отношении Украины, запретив экспорт российской нефти, нефтепродуктов и угля. Помимо этого ограничения ввели на некоторые виды украинских товаров в машиностроении, легкой промышленности и металлообработке. В Киеве заявили, что введут зеркальные меры против России.