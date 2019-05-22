Apple представила первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором

Фото: пресс-служба Apple

Американская компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro, которая впервые получила восьмиядерный процессор. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Это самый быстрый ноутбук Mac в истории», — отмечается в сообщении.

В ноутбук встроили процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения. MacBook Pro будет выходить в двух размерах — 13 и 15 дюймов. При этом первый вариант будет оснащен обновленным четырехъядерным процессором, а большая версия — с шестиядерным и восьмиядерным.

Ноутбук оборудован экраном Retina с яркостью 500 кд/м2, чипом безопасности Apple T2 и сверхбыстрыми SSD-накопителями.