Bloomberg узнал о новых процессорах для смартфонов Apple

Новая линейка iPhone, которую представят публике осенью, будет оснащена новым, более мощным и емким процессором А13, что, в частности, сделает смартфоны на 0,5 мм толще предшественников

Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получат новый процессор, что сделает их чуть толще. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Процессор получил название А13, и он позволит увеличить скорость работы новых смартфонов. Новый процессор уже протестировали в апреле, к массовому производству компания — партнер Apple (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) приступит в мае. Новый процессор появится во всех трех новых моделях, которые Apple представит осенью.

Кодовые названия для новых моделей смартфонов — D43, D44 и N104, но публике они будут представлены под другими названиями. Внешне новые устройства не будут сильно отличаться от линейки iPhone XR, XS и XS Max. Последние два инженеры Apple оснастят тройной камерой со сверхшироким углом обзора, а XR — двойной, которая будет поддерживать оптический зум. Все три устройства, указывает Bloomberg, будут с беспроводной зарядкой, с помощью которой можно будет зарядить и обновленные AirPods. В конце марта вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио говорил о том, что компания решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.

По словам одного из собеседников, смартфоны новой осенней линейки станут на 0,5 мм толще.

Представители Apple и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. отказались от комментариев агентству.