Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Российский лидер заявил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а также указал на дискриминационный характер принятого на Украине закона о языке

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — указано в сообщении. Путин напомнил, что закон об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей является «приоритетным».

Также в разговоре затрагивался «дискриминационный» украинский закон о языке.

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — говорится в сообщении Кремля. Ранее Россия инициировала заседание Совбеза ООН по вопросу закона, который закрепляет на Украине исключительные права украинского языка, однако большинство членов совета выступили против обсуждения документа.