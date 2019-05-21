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Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Российский лидер заявил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а также указал на дискриминационный характер принятого на Украине закона о языке
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — указано в сообщении. Путин напомнил, что закон об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей является «приоритетным».

Также в разговоре затрагивался «дискриминационный» украинский закон о языке.

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — говорится в сообщении Кремля. Ранее Россия инициировала заседание Совбеза ООН по вопросу закона, который закрепляет на Украине исключительные права украинского языка, однако большинство членов совета выступили против обсуждения документа.

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В понедельник, 20 мая, прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. После этого премьер-министр страны Владимир Гройсман объявил о решении уйти в отставку, что влечет за собой сложение полномочий всего кабинета министров. Во вторник Зеленский досрочно распустил Верховную раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Темами разговора Путина с Меркель и Макроном стали также ситуация в Сирии (российский президент сообщил в том числе о совместных с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии) и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (в разговоре было отмечено, что эта договоренность является ключевым фактором поддержания международной безопасности).

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Иран
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