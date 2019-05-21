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Жена Боярского Лариса Луппиан стала худруком театра им. Ленсовета

Народную артистку России Ларису Луппиан назначили художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Об этом сообщается на сайте петербургского комитета по культуре.

«Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Сухенко.

Он также выразил уверенность, что авторитет Луппиан поможет привлечь в театр самых востребованных режиссеров. По данным ТАСС, в среду Луппиан будет представлена коллективу театра в новой должности.

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Лариса Луппиан в 1974 году окончила ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), после чего начала работать в труппе театра им. Ленсовета. В 1984 году получила почетное звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1999 году — звание Народной артистки. Луппиан замужем за актером Михаилом Боярским. У них двое детей.

В марте 2018 года должность художественного руководителя театра покинул режиссер Юрий Бутусов. По его словам, он решил уйти из-за того, что комитет по культуре, который является учредителем театра, не разрешил ему внести изменения в устав заведения. Они должны были способствовать функционированию системы, при которой в театре появились бы два первых лица — Бутусов и директор Валерий Градковский. Режиссер добавил, что административная структура театра обессмысливает его работу в качестве худрука.

Теги: народный артист, худрук
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