Жена Боярского Лариса Луппиан стала худруком театра им. Ленсовета

Народную артистку России Ларису Луппиан назначили художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Об этом сообщается на сайте петербургского комитета по культуре.

«Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Сухенко.

Он также выразил уверенность, что авторитет Луппиан поможет привлечь в театр самых востребованных режиссеров. По данным ТАСС, в среду Луппиан будет представлена коллективу театра в новой должности.

Лариса Луппиан в 1974 году окончила ЛГИТМиК (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), после чего начала работать в труппе театра им. Ленсовета. В 1984 году получила почетное звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1999 году — звание Народной артистки. Луппиан замужем за актером Михаилом Боярским. У них двое детей.