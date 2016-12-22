Юрий Бутусов заявил об уходе с поста худрука театра Ленсовета

Режиссер Юрий Бутусов сообщил, что покинул должность художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета​ 6 марта. Об этом он рассказал в открытом письме, которое опубликовано в «Петербургском литературном журнале». В письме не указано, сохранит ли он за собой позицию режиссера в театре.

По словам Бутусова, он принял решение об уходе из-за того, что комитет по культуре (учредитель театра) отказал ему во внесении в устав заведения изменений, которые необходимы для функционирования системы, при которой «в театре появилось два первых лица — худрук Юрий Николаевич Бутусов и директор Валерий Борисович Градковский».

Бутусов отметил, что административно-менеджерская структура, которая сейчас действует в театре, полностью обессмысливает его работу на данном посту. «К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, pr-отдел. Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре двух первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане», — пояснил он. Бутусов утверждает, что, несмотря на наличие предпосылок для этого, Градковский, блокировал все его «инициативы, требования и права как художественного руководителя».

«В данных обстоятельствах мое дальнейшее пребывание в должности художественного руководителя представляется мне не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным», — заключил Бутусов.

Юрий Бутусов был назначен худруком Театра Ленсовета 20 ноября прошлого года. Он работает главным режиссером театра с 2011 года.