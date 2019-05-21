На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Сбой произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции «Раменки» до «Хорошевской». По данным источников СМИ, в тоннеле на Солнцевской ветке застрял поезд с пассажирами

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

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