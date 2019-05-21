МИД назвал новые санкции США счетом за помощь Сирии

Вашингтон «будто торопится перечеркнуть» позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майка Помпео, в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами. Об этом говорится в сообщении МИДа.

Так министерство прокомментировало сообщение о том, что Госдепартамент США ввел санкции в отношении учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, тульского Конструкторского бюро приборостроения (разрабатывает зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С») и Московского машиностроительного завода «Авангард». Последний входит в концерн «Алмаз-Антей» и является производителем ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400. В документе отмечается, что причина санкций — нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как указывает МИД, это формальный повод, который никакого отношения к России не имеет. «В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права», — говорится в сообщении. Москва продолжит противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору, указали в министерстве.

16 мая в санкционный список по «закону Магнитского» были внесены спецотряд «Терек» вместе с его командиром Абузайдом Висмурадовым, а также ряд других российских силовиков. По версии Минфина США, все новые фигуранты списка причастны к нарушениям прав человека в России. В МИДе заявили, что произвольным введением санкций США выставляют себя в «неблаговидном свете». В Москве подчеркнули, что спецотряд «Терек» борется с террористическими группировками, поэтому введение против него ограничений со стороны Вашингтона является пособничеством боевикам.