Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.

Юлия написала, что они с мужем смотрели по телевизору парад Победы. Затем Доренко поехал к другу в Ярославскую область. Когда позже на Москву обрушился ливень и гроза, сообщила вдова, она написала супругу, чтобы он был осторожнее на дорогах. Вскоре журналист перестал выходить на связь.

Юлия попросила сотрудников «Говорит Москва» (Доренко руководил радиостанцией) проверить ленты новостей на предмет сообщений о ДТП с мотоциклистом. «Через 10 минут мне позвонили», — сообщила она.