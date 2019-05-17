Общество , 12:54
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Прощание с Сергеем Доренко в Москве. Фоторепортаж
В Москве прошло прощание с журналистом Сергеем Доренко. Он умер 9 мая в возрасте 59 лет. На Троекуровское кладбище пришли родственники, друзья и коллеги теле- и радиоведущего. Прощание с Доренко — в фоторепортаже РБК
Мать Сергея Доренко Татьяна и вдова журналиста Юлия Силявина
Политолог Михаил Виноградов, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Гореславский (слева направо)
Первый замглавы администрации президента Алексей Громов и гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов (слева направо)
Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев
Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев
Кинорежиссер Павел Лунгин
Журналист Александр Любимов
Политолог Станислав Белковский
Прощание с Сергеем Доренко прошло в траурном зале Троекуровского кладбища
Первая жена Сергея Доренко Марина и дочери Ксения и Екатерина
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст
Президент Rambler&Co. Александр Мамут и Алексей Гореславский (в центре, слева направо)
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов
Прощание было перенесено с 12 мая из-за дополнительной экспертизы о причине смерти. Результаты подтвердили, что журналист умер от естественных причин — проблем с сердцем. Сергею Доренко было 59 лет