Прощание с Сергеем Доренко в Москве. Фоторепортаж

В Москве прошло прощание с журналистом Сергеем Доренко. Он умер 9 мая в возрасте 59 лет. На Троекуровское кладбище пришли родственники, друзья и коллеги теле- и радиоведущего. Прощание с Доренко — в фоторепортаже РБК

Мать Сергея Доренко Татьяна и вдова журналиста Юлия Силявина Политолог Михаил Виноградов, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Гореславский (слева направо) Первый замглавы администрации президента Алексей Громов и гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов (слева направо) Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев Кинорежиссер Павел Лунгин Журналист Александр Любимов Политолог Станислав Белковский Прощание с Сергеем Доренко прошло в траурном зале Троекуровского кладбища Первая жена Сергея Доренко Марина и дочери Ксения и Екатерина Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст Президент Rambler&Co. Александр Мамут и Алексей Гореславский (в центре, слева направо) Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов Прощание было перенесено с 12 мая из-за дополнительной экспертизы о причине смерти. Результаты подтвердили, что журналист умер от естественных причин — проблем с сердцем. Сергею Доренко было 59 лет