Прах Сергея Доренко захоронили на московском кладбище

Часть праха умершего 9 мая журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Оставшуюся часть отвезут в Крым

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Траурная церемония захоронения праха Доренко прошла на Аллее журналистов Троекуровского кладбища на западе Москвы, сообщает радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой журналист работал до последнего дня своей жизни. Присутствовали на ней только родные и близкие.

Часть праха будет отправлена на родину Доренко, в Крым. Согласно желанию покойного она будет развеяна над горой Митридат в Керчи, где будущий журналист родился в 1959 году.

9 мая Доренко стало плохо с сердцем, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. Он упал с мотоцикла на проезжую часть. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи уже не смогли спасти журналиста. Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.

Прощание с Доренко прошло накануне на Троекуровском кладбище. В этот же день тело покойного было кремировано.

Проститься с журналистом пришли в том числе первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, бизнесмен Александр Мамут, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.