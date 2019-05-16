Посольство России сообщило о задержаниях дипломатов на границе Британии

По утверждению российского диппредставительства, сотрудники погранслужбы задерживают дипломатов и гостей посольства при прохождении паспортного контроля с целью выяснения «чувствительной информации»

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Российское посольство в Великобритании сообщает об участившихся случаях предвзятого отношения сотрудников британской пограничной службы к российским дипломатам, приезжающим в страну в командировки, и гостям российского диппредставительства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь посольства.

Он уточнил, что при прохождении паспортного контроля сотрудники погранслужбы Британии выборочно задерживают прибывающих дипломатов и гостей посольства «с целью выяснения подробностей их трудовой деятельности, а также чувствительной информации о работе посольства». В некоторых случаях звучат угрозы отказа во въезде в страну, констатируют в диппредставительстве.

«Такие собеседования порой растягиваются на продолжительное время, имеют место случаи временного изъятия паспортов, лишение возможности позвонить в посольство», — сообщил пресс-секретарь посольства.

Он отметил, что за последнее время было по меньшей мере 14 подобных случаев. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, добавил представитель посольства.

Отношения России и Великобритании обострились после отравления в марте прошлого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон считает, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за отравлением стоят спецслужбы России. Москва обвинения в причастности к инциденту в Солсбери отрицает.