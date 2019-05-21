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Goldman Sachs $250 (+25,84%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
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Преследование Ассанжа ,  
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Эквадор назвал потраченную на содержание Ассанжа сумму

Власти Эквадора потратили $795 тыс. на содержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в течение шести лет, которые он прожил в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает El Periódico со ссылкой на текст доклада Главного контрольного управления (CGE) Эквадора.

Посольство оплачивало для Ассанжа услуги прачечной, медикаменты и медицинское обслуживание, благоустройство помещений, еду, консалтинговые услуги, сервисы для коммуникации, охрану. Согласно докладу, больше всего денег ушло на услуги правозащитников и тех, кто обеспечивал коммуникацию Ассанжа ($144 тыс.). Однако из-за непонятных условий контактов с консалтинговыми компаниями аудиторы не могут точно утверждать, были ли эти траты законными. Утверждается также, что когда журналист поселился в посольстве, там сделали ремонт помещений, в том числе туалетов, что стоило $23 тыс.

В начале апреля министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявлял, что посольство потратило на его содержание чуть больше $6 млн. Расхождение в цифрах, отмечает издание, власти страны не объяснили.

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Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. В начале апреля этого года президент Эквадора лишил его убежища. Ассанжа арестовали, а позже приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. В США его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Вашингтон требует его экстрадиции, как и Швеция, где Ассанжа обвиняют в изнасиловании.
 

Теги: Джулиан Ассанж, посольство Эквадора, Лондон, затраты
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