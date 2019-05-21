В Екатеринбурге снесли забор на месте строительства храма

В Екатеринбурге полностью демонтировали забор на месте возведения храма в сквере у Театра драмы. Об этом «РИА Новости» сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«В настоящее время забор полностью демонтирован. Осталось ограничение периметра лентой до тех пор, пока не будет вывезен весь строительный мусор с площадки», — рассказал он.

Как отметил Андреев, вероятнее всего, в течение дня будет убрана и лента, после чего граждане получат свободный доступ к площадке.

Несколько несанкционированных акций протеста прошли на месте возведения храма Святой Екатерины на прошлой неделе. Митингующие выступали в защиту сквера у Театра драмы. Во время акций были задержаны около 100 человек.