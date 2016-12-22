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В Москве реанимационные отделения открыли для посещения родственников
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В Москве реанимационные отделения открыли для посещения родственников
Общество, 14:48
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В Москве реанимационные отделения открыли для посещения родственников

В Москве открыли отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для посещения родственниками пациентов. При этом навещать больных можно круглосуточно, сообщает департамент здравоохранения столицы.

«Для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких. Теперь посещение больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц», — сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун.

Пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медицинским персоналом и близкими пациентов, был начат в 2017 году в ряде многопрофильных больниц.

​При этом в каждом стационаре имеется памятка для родственников пациентов, в которой описан порядок посещений больных. Согласно памятке, нельзя присутствовать при некоторых реанимационных мероприятиях, а количество посетителей в целом должно быть не более двух человек одновременно. Также необходимо носить специальную стерильную одежду.

Президент России Владимир Путин поручил разрешить родственникам посещать больных в реанимации в апреле 2016 года. Тогда посещать родных в реанимации можно было только, если пациент не достиг 18 лет.

В январе 2018 года соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Николай Герасименко.​ Предложение было основано на опыте других стран, где родители и другие члены семьи могут беспрепятственно посещать больных в реанимации. Госдума 4 июля приняла законопроект, согласно которому родственники могут посещать пациентов в реанимации.

Теги: Москва , реанимация , родственники
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