Посол Венесуэлы заявил о потере страной $130 млрд за три года из-за США

Посол Венесуэлы заявил о потере страной $130 млрд за три года из-за США

Венесуэла в 2015–2018 годах потеряла $130 млрд из-за «экономической блокады» со стороны США. Об этом журналистам заявил посол страны в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, передает ТАСС.

По его словам, эти деньги позволили бы Венесуэле «идти дальше» на протяжении девяти лет. Дипломат уточнил, что сейчас в международных банках заблокированы принадлежащие Венесуэле $5,4 млрд. США и их союзники говорят о необходимости гуманитарной помощи народу Венесуэлы, хотя на эти деньги Каракас мог бы купить медикаменты и сырье для промышленности, чтобы поднять производство, заключил посол.

США начали вводить санкции в отношении Венесуэлы с 2015 года. С января 2019 года, когда глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, а страны Запада признали нелегитимным избранного президента Николаса Мадуро, Вашингтон стал усиливать санкционное давление в отношении Каракаса.

При этом в феврале вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес говорил, что прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США за три года оцениваются в $38 млрд.