В Кремле заявили об отсутствии новизны в риторике Зеленского

В Кремле не увидели «новаций» в риторике нового президента Украины Владимира Зеленского. Такую точку зрения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выcказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«Пока новаций мы не видим», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова нового украинского лидера относительно санкций против России.

«Главное, — добавил он, — это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока, потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей». Положения этого соглашения, уверен Песков, не может выполнить и Россия. Их, полагают в Кремле, «должен выполнять Киев».

Об усилении антироссийских санкций Зеленский накануне попросил на встречах с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и представителями Белого дома. «Усиление санкций в отношении Российской Федерации через агрессию — это наша действительно большая надежда», — утверждал он, также выражая надежду на то, что давление на Москву со стороны ЕС и США продолжится.